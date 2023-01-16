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Bir ilki gerçekleştirdiler

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Yenikent Okçuluk Kulübü’nden Türkiye’deki Şenok Okçulok Kulübü’ne transfer olan Yılmaz Kutluhan ve Fatma Yasemin Kutluhan okçuluk sporunda ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdiler

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Bir ilki gerçekleştirdiler
Ülkemizde faal durumdaki okçuluk kulüplerinden biri olan Yenikent Okçuluk Kulübü’nün 2 sporcusu Türkiye’ye transfer oldular.
2017 yılından beridir ülkemizi ve Yenikent Okçuluk Kulübü’nü  Türkiye’deki yarışmalara Ankara’da ferdi sporcu olarak katılıp temsil eden Yılmaz Kutluhan ve Fatma Yasemin Kutluhan Şenok Okçuluk Kulübüne transfer oldular.
Okçuluk sporunda ülkemiz adına bir ilki gerçekleştiren Yılmaz Kutluhan ve Fatma Yasemin Kutluhan  bu yıldan itibaren Türkiye’deki yarışmalarda Gülşen Güler antrenörlüğünde Şenok Okçulok Kulübü çatısı altında yarışmalara katılmaya devam edecekler.
 
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