Binicilikte yeni dernek

Kuzey Kıbrıs Jokey Kulübü’nün yöneticilerinin ilgisizlik nedeniyle kapanmasından dolayı harekete geçen at sahipleri ve jokeyler, atların koşarken yaşadıkları heyecanın özlemini de gidermek için Kıbrıs Türk At Yarışları Derneğini (KTAY) kurdular

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği(KTAY) resmi olarak geçtiğimiz günlerde kuruldu.KTAY’ın kuruluşuna ülkemizde bulunan birçok at sahibi, jokeyler ve konu ile ilgili kişilerin girişimi ile Ağustos ayında yapılan ilk genel toplantı sonrası derneğin kurulması için aldıkları karar üzerine girişimler yapılmıştı.

Dernekten yapılan açıklamada derneğin kuruluş tarihinin 17 Aralık 2020 resmi kuruluş tarihi olarak geçtiğini açıkladılar.

Dernek tüzüğünün onayı günümüz şartlarında uzun bir süre aldığını söyleyen dernek kurucu üyeleri, uzun zamandır at sahiplerinin beklediği faaliyetlerin gerçekleşmesi için dernek amaçları doğrultusunda gerekli girişimleri yapabileceklerini belirttiler. Derneğe yakışır şekilde detaylı bir tüzük hazırlandığını ekleyen üyeler, yakın bir tarihte ilk genel kurulu yapmayı planladıklarını da sözlerine eklediler.

Üyeler başvurularını yapabilir

İlk toplantıda çekirdek grubun 33 kişiden oluştuğunu fakat aktif üye sayısının 200’ün üzerinde at sahibinin olduğunu söyleyen kurucu üyeler ilk hedeflerinin atlarına antrenman yapabilecekleri bir parkur oluşturmak olduğunu belirttiler.

Geçmiş yıllarda Kuzey Kıbrıs Jokey Kulübü’nün yöneticilerinin ilgisizliğinden dolayı kulübün kapandığını, devletin bu aktivite için Alayköy’de ayırmış olduğu alan da yıllardır atılı kaldığını, bazı idarecilerin ticari hayalleri yüzünden at sahipleri ve o yıllarda gelişmekte olan bu spora gönül verenlerin ikinci plana itildiğini, fakat artık KTAY altında atların antrenmanlarını yapıp bu spor faaliyetinin gelişmesine olanak sağlanmasının zamanı geldiğini belirten at sahipleri, atların koşarken yaşadıkları heyecanı özlediklerini söylediler.

Bu aktivite yapılırken gençlere iş olanakları da sağlayacak. Nalbant, at malzeme satış dükkanları, at üzerine ihtisas yapmış veterinerler, jokeyler, seyisler, antrenörler, hipodrom çalışanları birbirine zincirlenmiş meslekler olduğunu belirten dernek yetkilileri, ilerde bu dallarda da kurslar verilmesi için girişimler yapılacağını da eklediler.

Mali gelir çok önemli

Türkiye’de ve birçok ülkede yarışlar sadece sportif amaçlı yapılmıyor bildiğiniz gibi, at yarışı sektörünün gelişmesi gelire bağlı olduğunu belirten at sahipleri, Kıbrıs Türk atçılığını ve yarışçılığını uluslararası alanda tanıtmak, at yarışlarının, yarış atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yasal, ahlaki ve etik ilkelerini koruyarak faaliyet yapabilmek, koşu alanının yeterli olması gelişimleri artıracağını söyleyen KTAY yetkilileri, sektörü büyütmek için ilk etapta para ve alt yapı gerektiğini bu konuda yasal bir çözüm sağlanması gerekeceğini de eklediler. Sadece sektörün gelişmesi için değil, ülkemizdeki atlar değer görecek, ilerde Avrupa standartlarında koşu alanlarına sahip olma olanağımız olacak, At yetiştiren kişiler atlarını gerek Türkiye'ye, gerek yurtdışına satma olanağı ortaya çıkacak, bu olanakları ilerde görebilmek amaçları arasında olduğunu söyleyen dernek yetkilileri, derneğin geliri olduğu sürece girişimlerin artacağını da belirttiler.

At, bizler için bir hayvan değildir. Ata gönül verenlerin yaşam şeklidir, bizlerin dostu, her fırsatta yanına koştuğumuz arkadaşımız, bakımını yaparken kendimizden daha çok ilgilendiğimiz canlıdırlar. Antrenman yaparken bizim binici, atın ise atlet olduğunu ve bakımının da öyle yapıldığını unutmadığımızı söyleyen at sahipleri, gönüllerimiz bu sporu, heyecanı çok daha iyi durumda, bizden sonralarına miras bıraktır, dediler.