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Binicilikte lisans sınavları yapılacak

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Binicilikte lisans sınavları yapılacak
Binicilik Federasyonu tarafından 28 Kasım 2020 tarihinde yazılı ve uygulamalı lisans sınavları yapılacak.
Binicilik Federasyonu lisans sınavları Royal Atlı Spor Kulübünde Cumartesi günü saat 12:00’de gerçekleştirilecek.
Bu arada Binicilik Federasyonu, 28-29 Kasım (Cumartesi – Pazar) tarihlerinde yapılacak olan yarışmaları iptal etti. Yeni yarışma günleri Binicilik Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.
 
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