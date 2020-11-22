Binicilikte lisans sınavları yapılacak

Binicilik Federasyonu tarafından 28 Kasım 2020 tarihinde yazılı ve uygulamalı lisans sınavları yapılacak.

Binicilik Federasyonu lisans sınavları Royal Atlı Spor Kulübünde Cumartesi günü saat 12:00’de gerçekleştirilecek.

Bu arada Binicilik Federasyonu, 28-29 Kasım (Cumartesi – Pazar) tarihlerinde yapılacak olan yarışmaları iptal etti. Yeni yarışma günleri Binicilik Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

