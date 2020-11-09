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Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı

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Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Meclis Başkanlığı Kupası ikinci günü 8 Kasım 2020 tarihinde, Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.
80 cm kategorisinde
5-12 yaş kategorisinde
1. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zorba isimli atıyla Nerin Batıbeniz
12-14 yaş kategorisinde
1. Royal Atlı Spor Kulübü’nden Sydney isimli atıyla Ali Toruntay
2. Beşok Atlı Spor Kulübü’nden Venüs isimli atıyla Rifat Özoktay
3. Tunaç Atlı Spor kulübünden Ringo isimli atıyla Batuhan Özbek
18 yaş üzeri kategorisinde
1. Aner Atlı Spor Kulübü’nden Çakır isimli atıyla Fevzi Kızılkılınç
2. Kıbrıs Atlı Spor Kulübü’nden Secret isimli atıyla Tuğberk Eskimuhtaroğlu
100 cm kategorisinde
15-18 yaş kategorisinde
1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
2. Aner Atlı Spor Kulübü’nden Çakır isimli atıyla Serkan Efe Ünal
3. Aner Atlı Spor Kulübü’nden Hunter isimli atıyla Serkan Efe Ünal
18 yaş üzeri kategorisinde
1. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
2. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zoe isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
3. Royal Atlı Spor Kulübün’nde Prosche isimli atıyla Melissa Alçıner
Genel Klasman
1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
2. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
3. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zoe isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
120 cm kategorisinde
15-18 yaş kategorisinde
1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
18 yaş üzeri kategorisinde
1. Ferdi olarak yarışan Content isimlı atıyla Hayri Baykan
Genel Klasman
1. Ferdi olarak yarışan Content isimlı atıyla Hayri Baykan
2. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
 
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