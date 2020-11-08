Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı

Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Meclis Başkanlığı Kupası ilk günü 7 Kasım 2020 tarihinde, Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

İlk gün sonuçları şöyle oldu,

70 cm X pole kategorisinde

Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zorba isimli atıyla Nerin Batıbeniz

Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Jack isimli atıyla Nerin Batıbeniz

Royal Atlı Spor Kulübü’nden Şayan isimli atıyla Bulut Mirka

70 cm kategorisinde

5-12 yaş kategorisinde

Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Nerin Batıbeniz

Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Jack isimli atıyla Nerin Batıbeniz

12-14 yaş kategorisinde

Royal Atlı Spor Kulübü’nden Sydney isimli atıyla Ali Toruntay

Royal Atlı Spor Kulübü’nden Şayan isimli atıyla Ali Toruntay

Ferdi olarak yarışan Storm isimli atıyla Ruby Kılıç

90 cm kategorisinde

15-18 yaş kategorisinde

Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan

Aner Atlı Spor Kulübü’nden Hunter isimli atıyla Serkan Efe Ünal

Aner Atlı Spor Kulübü’nden Stapillion isimli atıyla Doğa Çobanoğlu

18 yaş üzeri kategorisinde

Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu

Asya Atlı Spor Kulübü’nden Captain Di Zappo isimli atıyla Asya Alpler

Royal Atlı Spor Kulübü’nden Annie isimli atıyla Karem Ben Guima

Genel klasman

Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan

Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu

Asya Atlı Spor Kulübü’nden Captain Di Zappo isimli atıyla Asya Alpler



