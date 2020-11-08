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Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı

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Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Meclis Başkanlığı Kupası ilk günü 7 Kasım 2020 tarihinde, Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.
İlk gün sonuçları şöyle oldu,
70 cm X pole kategorisinde
Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zorba isimli atıyla Nerin Batıbeniz
Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Jack isimli atıyla Nerin Batıbeniz
Royal Atlı Spor Kulübü’nden Şayan isimli atıyla Bulut Mirka
70 cm kategorisinde
5-12 yaş kategorisinde
Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Nerin Batıbeniz
Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Jack isimli atıyla Nerin Batıbeniz
12-14 yaş kategorisinde
Royal Atlı Spor Kulübü’nden Sydney isimli atıyla Ali Toruntay
Royal Atlı Spor Kulübü’nden Şayan isimli atıyla Ali Toruntay
Ferdi olarak yarışan Storm isimli atıyla Ruby Kılıç
90 cm kategorisinde
15-18 yaş kategorisinde
Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
Aner Atlı Spor Kulübü’nden Hunter isimli atıyla Serkan Efe Ünal
Aner Atlı Spor Kulübü’nden Stapillion isimli atıyla Doğa Çobanoğlu
18 yaş üzeri kategorisinde
Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
Asya Atlı Spor Kulübü’nden Captain Di Zappo isimli atıyla Asya Alpler
Royal Atlı Spor Kulübü’nden Annie isimli atıyla Karem Ben Guima
Genel klasman
Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
Asya Atlı Spor Kulübü’nden Captain Di Zappo isimli atıyla Asya Alpler
 
 
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