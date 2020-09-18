Binicilikte engel atlama yarışması ertelendi

Binicilik Federasyonu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı karar gereği Federasyon 4. Ayak Engel Atlama yarışmasını ileriki bir tarihe erteledi

Binicilik Federasyonu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı karar gereği Federasyon 4. Ayak Engel Atlama yarışmasını ileriki bir tarihe erteledi.

Erteleme kararı ile ilgili Binicilik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sporla ilgili olan son kararlarını güncellenmiştir.

Buna göre alınan kararlar doğrultusunda, salon ve açık alan takım antrenman ve müsabakaları ile bireysel müsabakalar 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Tüm bireysel sporların antrenmanları ise açık havada ve salonlarda devam etmesi, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı hijyen ve sosyal mesafe kuralarına uyulması koşuluyla kararlaştırılmıştır.Kapalı ve açık alanlarda gerçekleştirilen bireysel sporlarla ilgili alt yapı ve kurs çalışmalarının da Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı hijyen ve kapalı alan spor yerlerindeki düzenleme kurallarına uyulması koşuluyla devam etmesine karar verilmiştir.

Alınan kararlar ve uygulamalar, 1 Ekim 2020 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yapacağı toplantının ardından gözden geçirilip yeni bilgilendirmenler yapılacaktır.

Alınan kararlar doğrultusunda 19-20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Federasyon 4. Ayak Engel Atlama yarışması ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yarışma takvimi yeni alınan kararlar doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.”



