Binicilik Federasyonundan üyelere bilgilendirme

Binicilik Federasyonu, transfer dönemi, kulüplerin yeni sezonda katılacakları yarışmalarla ilgili yapması gerekenler ve lisans sınavı konularında üyelerini bilgilendirdi

Binicilik Federasyonu, transfer dönemi, kulüplerin yeni sezonda katılacakları yarışmalarla ilgili yapması gerekenler ve lisans sınavı ile ilgili açıklamalarda bulunup,üyelerini bilgilendirdi.

Binicilik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“1- Transfer dönemi 7.2.21 tarihinde saat 17:00’da sonlandı.

2- Tüm kulüplerin yeni sezonda yarışmalara katılacak olan sporcularını bilgisayar ortamda yazılmış liste halinde 14 Şubat’a kadar federasyon genel sekreterine göndermesi gerekecek.

3- Lisans sınavı pandemi kapanma şartları ortadan kalktıktan sonra yapılacaktır.

a)Lisans sınavında başarı gösteren biniciler yeni sezonda kulüpleri adına yarışabilecektir.

b)Ferdi olarak sınavda başarı gösterenler de yine ferdi olarak yarışmalara katılabilecektir.

a ve b şartlarına bağlı olarak lisans sınavında başarılı olan biniciler transfer dönemi olmaksızın yarışmalara katılabileceklerdir.”

