banner583
banner590
İskele’den, İsrail’e
İskele’den, İsrail’e
1 0
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
6 0
 
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
622 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
44 0
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
24 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
399 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
24 0
banner529
banner570

Binicilik Federasyonundan üyelere bilgilendirme

banner476

Binicilik Federasyonu, transfer dönemi, kulüplerin yeni sezonda katılacakları yarışmalarla ilgili yapması gerekenler ve lisans sınavı konularında üyelerini bilgilendirdi

Binicilik Federasyonundan üyelere bilgilendirme
banner601
Binicilik Federasyonu, transfer dönemi, kulüplerin yeni sezonda katılacakları yarışmalarla ilgili yapması gerekenler ve lisans sınavı ile ilgili açıklamalarda bulunup,üyelerini bilgilendirdi.
Binicilik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:
“1- Transfer dönemi 7.2.21 tarihinde saat 17:00’da sonlandı.
2- Tüm kulüplerin yeni sezonda yarışmalara katılacak olan sporcularını bilgisayar ortamda yazılmış liste halinde 14 Şubat’a kadar federasyon genel sekreterine göndermesi gerekecek.
3- Lisans sınavı pandemi kapanma şartları ortadan kalktıktan sonra yapılacaktır.
a)Lisans sınavında başarı gösteren biniciler yeni sezonda kulüpleri adına yarışabilecektir.
b)Ferdi olarak sınavda başarı gösterenler de yine ferdi olarak yarışmalara katılabilecektir.
a ve b şartlarına bağlı olarak lisans sınavında başarılı olan biniciler transfer dönemi olmaksızın yarışmalara katılabileceklerdir.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.