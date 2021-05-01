Binicilik Federasyonu yarış takvimini açıkladı

Binicilik Federasyonu, 2021 yılı yarış tarihlerini açıkladı. Pandemi nedeniyle yarışlar Cuma ve Cumartesi olacak şekilde planlandı

KKTC Binicilik Federasyonu, 2021 yılı yarış tarihlerini açıkladı. Pandemi nedeniyle Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğu için yarışlar Cuma ve Cumartesi olacak şekilde planlandı.

Pazar günleri sokağa çıkma yasağının bitmesi durumunda ise yarışlar Cumartesi ve Pazar günleri olacak şekilde icra edilecek. Yarış yapılacak kulüpler ise kura usulü ile belirlendi.

2021 yılı engel atlama yarış tarihleri ve yerleri şöyle:

21-22 Mayıs 2021- Royal Atlı Spor Kulubü

11-12 Haziran 2021- Terzioğlu Atlı Spor Kulubü

2-3 Temmuz 2021- Aner Atlı Spor Kulubü

16-17 Temmuz 2021- Tunaç Atlı Spor Kulubü

6-7 Ağustos 2021- Beşok Atlı Spor Kulubü

27-28 Ağustos 2021- Royal Atlı Spor Kulubü

17-18 Eylül 2021- Tunaç Atlı Spor Kulubü

8-9 Ekim 2021- Asya Spor Kulubü

29-30 Ekim 2021- Aner Atlı Spor Kulubü

19-20 Kasım 2021-Terzioğlu Spor Kulubü

10-11 Aralık 2021- Asya Spor Kulubü

Yarış takvimine göre yarışlar;

Birinci Gün: 70cm Cross, 70 cm düz, 90 cm

İkinci Gün: 80 cm, 100 cm barajlı ve 120 cm olacak.

