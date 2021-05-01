Binicilik Federasyonu yarış takvimini açıkladı

KKTC Binicilik Federasyonu, 2021 yılı yarış tarihlerini açıkladı. Pandemi nedeniyle Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğu için yarışlar Cuma ve Cumartesi olacak şekilde planlandı.
Pazar günleri sokağa çıkma yasağının bitmesi durumunda ise yarışlar Cumartesi ve Pazar günleri olacak şekilde icra edilecek. Yarış yapılacak kulüpler ise kura usulü ile belirlendi.
2021 yılı engel atlama yarış tarihleri ve yerleri şöyle:
21-22 Mayıs 2021- Royal Atlı Spor Kulubü
11-12 Haziran 2021- Terzioğlu Atlı Spor Kulubü
2-3 Temmuz 2021- Aner Atlı Spor Kulubü
16-17 Temmuz 2021- Tunaç Atlı Spor Kulubü
6-7 Ağustos 2021- Beşok Atlı Spor Kulubü
27-28 Ağustos 2021- Royal Atlı Spor Kulubü
17-18 Eylül 2021- Tunaç Atlı Spor Kulubü
8-9 Ekim 2021- Asya Spor Kulubü
29-30 Ekim 2021- Aner Atlı Spor Kulubü
19-20 Kasım 2021-Terzioğlu Spor Kulubü
10-11 Aralık 2021- Asya Spor Kulubü
Yarış takvimine göre yarışlar;
Birinci Gün: 70cm Cross, 70 cm düz, 90 cm
İkinci Gün: 80 cm, 100 cm barajlı ve 120 cm olacak.
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