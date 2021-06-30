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Binatlılılar, İYİ Partilileri, Hilkat Park’ta ağırladı

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Binatlılılar, İYİ Partilileri, Hilkat Park’ta ağırladı
Niyazi ERGÜLEN
Türkiye İYİ Parti milletvekili Ali Yavuz Ağıralioğlu ve beraberindeki heyet, ülkemizde temaslarda bulunurken, Güzelyurt bölgesini de ziyaret etti.
Ali Yavuz Ağıroğlu, Güzelyurt ziyaretinde Binatlı Yılmaz Spor Kulübünü de ziyaret etti. Ali Yavuz Ağıralioğlu, Binatlı Yılmaz Spor Kulübünde başkan Orsel Neşe, fahri başkan Özel Tahsin ve Binatlı yöneticileri eşlik etti.
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü yönetimi, Ali Yavuz Ağıralioğlu ve heyeti onuruna Güzelyurt bölgesinin gözde restorantı Hilkat Park Restoran’ta yemek verdi. Hilkat Park Restoran’ın nezih ortamındaki yemek oldukça neşeli ve samimi bir ortamda geçti.
 
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