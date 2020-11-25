Binatlı park yeri hizmette

İsmet KARAOSMAN

Binatlı’da Orsel Neşe başkanlığındaki yönetim kurulu, futbolsuz dönemde kulübe kalıcı gelir kazandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Binatlıyönetim kurulu, Güzelyurt Telefon Dairesi arkasında bulunan alanda park yerini hizmete koyarak, kulübe gelir sağlamaya başladı.

Bu arada ekonomik faaliyetlerine devam eden Binatlı yönetim kurulu, kulüp lokalinin büfesini 1 yıllığına icar etmek için ilan yayınladı. Kulüp lokalini icar etmek isteyenler, 7 Aralık tarihine kadar kulüp yöneticileri Hasan Camcıoğlu ve Veleddin Taşkent’e başvurabilecekler.

