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Binatlı, Esentepe ve Türkmenköy'den, Ateş açıklaması

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Binatlı kulübünün tombalasında sahne alan, Türkmenköy kulübünün tombalasında ise sahne alacak olan sanatçı Kader Ateş’in annesinin PCR testinin pozitif çıkması sonrasında her 2 kulüp de vatandaşları rahatlatacak açıklamalar yaptılar

Binatlı, Esentepe ve Türkmenköy'den, Ateş açıklaması
14 Temmuz 2020 Salı 23:14

Ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs hastalığı ülkede panik yaşatmaya devam ediyor. Son günlerde ülkemize gerek havayolu ile gerekse deniz yoluyla gelişler artarken, yapılan PCR testlerinde pozitif vaka sayısı da artmaya başladı.

Ülkemiz sanatçılarından Kader Ateş'in annesi de ülkemize gelen kişiler arasında yer alırken, PCR testi pozitif çıktığı için karantinaya alındı. Sanatçı Kader Ateş de temaslılar arasında olduğu için önlem amaçlı olarak karantinaya alındı. Ateş'e yapılan ilk testte sonucun Negatif olduğu bildirildi.

Bu arada son olarak geçtiğimiz hafta Salı akşamı Güzelyurt bölgesi kulüplerinden Binatlı tombalasında sahne alan Kader Ateş, geçtiğimiz gün ise Türkmenköy'de yapılan tombala gecesine katılmak için köye gittiği iddia edildi. Kader Ateş, annesi ile görüşmeden önceEsentepe’ye de gitmişti.

Kader Ateş,Mağusa'da karantinaya alınırken, Kader Ateş ile ilgili Binatlı,Esentepe veTürkmenköy kulüpleri sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunarak, vatandaşları rahatlattılar.
 

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