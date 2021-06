Bilardoda şampiyona tamamlanıyor

Bilardoda tüm yaş kategorilerinde 8 etap üzerinden gerçekleştirilen KKTC Bilardo Şampiyonası,U19, U23 ve Büyükler kategorilerindeki mücadelelerle tamamlanıyor

Derecesi Sporcu Puanı Kulübü 1. Alara Ghaffari 2760 Mağusa Gelişim Akademisi 2. Sevimsu Yazgan Arıkan 2500 Mağusa Gelişim Akademisi 3. Emine Yeğen 2165 Mağusa Gelişim Akademisi 4. Ufuk Ekener 2120 Tuzla Spor Kulübü

Derecesi Sporcu Puanı Kulübü 1. Efe Özkutaylı 3090 Mağusa Gelişim Akademisi 2. Seyhan Sevgüm 3090 Alsancak Belediyesi 3. Mehmet Aydın Öngören 2415 Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği 4. Ali Boztuna 2175 Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği

Derecesi Sporcu Puanı Kulübü 1. Rüstem Aygünlü 3090 Aygün Spor Kulübü 2. Emir Konuklu 2970 Aygün Spor Kulübü 3. Fırat Leylek 2760 Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği 4. Hakan Doğahan 2640 Taşkınköy Spor Kulübü

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun her yıl tüm yaş kategorilerinde 8 etap üzerinden gerçekleştirdiği KKTC Bilardo Şampiyonası Kızlar, Gençler ve Senyörler’de tamamlandı.Şampiyonanın U19, U23 ve Büyükler kategorilerindeki mücadele 12 Haziran Cumartesi gerçekleşecek 8. etaplar ile tamamlanacak. Şampiyonada her yaş kategorisinde ilk üç dereceye girmeyi başaran sporcular KKTC Milli Takımlarını oluşturmakta ve IOC tarafından tanınan Avrupa Şampiyonaları’nda ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil ediyorlar.2016 yılından beridir kızlar birinciliğini elinde bulunduran ve 2017 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalyaya ulaşan Alara Ghaffari, yeniden 2121 KKTC Kızlar Şampiyonu oldu.Mağusa Gelişim Akademisi Bilardo Takımı, Alara’nın birinciliği ile birlikte Sevimsu YazganArıkan ve Emine Yeğen’in performansı sonucu kızlar kategorisinde ilk üç dereceyi elde etti.2021 KKTC Bilardo Şampiyonası Gençler Kategorisi Efe Özkutaylı ile Seyhan Sevgüm’ün kıyasıya mücadelesine sahne oldu.İlk üç etapta Efe Özkutaylı’nın üstünlüğüne rağmen Seyhan Sevgüm 4., 5. ve 7. etapları birinci tamamlayarak son etaba 70 puan farkla önde girdi. Efe Özkutaylı 8. etapta finalde Seyhan Sevgüm’e karşı kazanarak genel puan durumunu eşitlemiş oldu.Yarışma yönetmeliği uyarınca, kendi aralarında gerçekleşen 5 karşılaşmanın üçünü kazanan Efe Özkutaylı, KKBF Spor Koordinatörlüğü tarafından averaj farkıyla şampiyon ilan edildi.İlk dört etapta elde ettiği başarı ile 1. sıraya yerleşen Rüstem Aygünlü ezeli rakibi Emir Konuklu’nun 5.,6. ve 7. etaplardaki yükselişine engel olamayarak şampiyonluğu 8. etaba bıraksa da son etapta elde ettiği derece ile şampiyonluğu elde eden taraf oldu.Diğer yandan Fırat Leylek ve Hakan Doğahan arasında süren üçüncülük mücadelesinin kazananı da 8. etabı birincilikle kazanan Fırat Leylek oldu.Genç ve Kız Milli Takımlarımız, Slovenya^nınLasko şehrinde 1-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2021 Avrupa Gençler ve Kızlar Avrupa Şampiyonasında ülkemizi her yıl olduğu gibi KKTC Bayrağı altında temsil edecekler.Genç sporcularımızın 2012 yılından bu yana toplamda 2 kez Dünya Gençler Üçüncülüğü, 4 kez Avrupa İkinciliği, 4 kez Avrupa Üçüncülüğü ve ayrıca 2 kez de Takımsal Avrupa Üçüncülüğü bulunuyor.