Bilardocular KKTC bayrağıyla yarışmada

2021 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası başlarken bilardocularımız KKTC bayrağı altında yarışıyor.10 Top Disiplininde, üç maçta üç galibiyet elde eden Alara Gaffari çeyrek finale yükseldi

Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu EPBF tarafından Slovenya’nın Lasko Kentinde gerçekleştirilen 2021 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Açılış Töreni’nin ardından başladı. Açılış Töreni’nde gerçekleştirilen resmi geçitte KKTC bayrağını milli kız sporcumuz Alara Ghaffari taşıdı.

Toplam 36 üye ülkenin yer aldığı EPBF’in düzenlediği şampiyonaya KKTC dahil 26 ülke katılım gösterdi. Aralarında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin de bulunduğu 10 ülke Covid-19 nedeniyle şampiyonaya katılamadı.

Başkan Aşkın Burcu ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Şanlısoy’un eşlik ettiği 2 kız ve 4 genç milli sporcudan oluşan KKTC kafilesi her zaman olduğu gibi Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil ediyor.

Tecrübeli kız milli sporcumuz Alara Ghaffari 10 Top Disiplininde çıktığı üç maçı da rahat kazanarak çeyrek finale yükseldi. Üç yıl önce ülkemize Avrupa üçüncülüğü kazandıran Alara Ghaffari, bu kez Avrupa Şampiyonluğunu hedefliyor.

