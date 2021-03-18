Beşiktaşlıların yeni başkanı Eti

KKTC Beşiktaşlılar Derneği olağan genel kurulu gerçekleştirildi.
Yıllardır Mustafa Taş başkanlığında faaliyetlerini sürdüren KKTC Beşiktaşlılar Derneği olağan genel kurulu sonrasında başkanlığa Kerem Eti getirildi.
Kerem Eti, Mustafa Taş yönetiminde asbaşkanlık görevini yürütüyordu.
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