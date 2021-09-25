Beşiktaş'ta şok üstüne şok

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay-Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic ve Kenan Karaman'ın son durumu belli oldu. Öte yandan Francisco Montero'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor... Son olarak Altay maçında sakatlanan isimlerden de kötü haber geldi. Miralem Pjanic ve Atiba Hutchinson, temsilcimiz Beşiktaş'ın 28 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı karşılaşmada yer alamayacak.

Karşılaşmada sakatlık yaşayan bir diğer isim Kenan Karaman’ın ise sol el parmağında kırık olduğu bildirilirken, oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.

Montero'nun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Bu arada Altay müsabakası öncesi futbol takımına uygulanan rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibi tarafından izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen Francisco Montero’nun Kovid-19 test sonucunda pozitif bulguya rastlandı.

Montero'nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic’e Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson’a ise Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman’ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero’nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.