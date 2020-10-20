Berkel fıtık oldu

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği’nin kulüp başkanı Rıfat Berkelbel fıtığı oldu.
Tedavi için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine başvuran Rıfat Berkel için ameliyat kararı alındı. Rıfat Berkel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesindebel fıtığı ameliyatı olarak sağlığına kavuşacak.
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