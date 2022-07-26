banner762
banner815
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
65 0
Yaban ve doğal hayata darbe
Yaban ve doğal hayata darbe
23 0
 
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
40 0
57 0
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
33 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
77 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
27 0
banner797

Berhan Ongan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı oldu

banner476

banner825
Berhan Ongan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan atandı.
Başbakan Ünal Üstel tarafından dün görevden alınan Cahitoğlu’nun yerine yönetim kurulu başkanlığına getirilen Ongan, kısa bir süre içerisinde yönetim kurulunu toplayarak çalışmalara hız verecek.
Çalışma hayatının büyük bir bölümünü Çalışma Dairesi’nde geçiren ve uzun yıllar Çalışma Dairesi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan Ongan, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Müsteşarlığı görevlerini yerine getirdikten sonra, Ünal Üstel’in Başbakan olmasının ardından Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Başbakanlık Müsteşarı olarak atanmıştı. Ongan, dün de yine Cahitoğlu’nun yerine Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Bu arada görevden alınan Piyangolar Birim Sorumlusu Osman Uzun’un yerine de Turgut Sunalp, yönetim kurulu kararıyla atandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.