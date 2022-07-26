Berhan Ongan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan atandı.

Başbakan Ünal Üstel tarafından dün görevden alınan Cahitoğlu’nun yerine yönetim kurulu başkanlığına getirilen Ongan, kısa bir süre içerisinde yönetim kurulunu toplayarak çalışmalara hız verecek.

Çalışma hayatının büyük bir bölümünü Çalışma Dairesi’nde geçiren ve uzun yıllar Çalışma Dairesi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan Ongan, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Müsteşarlığı görevlerini yerine getirdikten sonra, Ünal Üstel’in Başbakan olmasının ardından Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Başbakanlık Müsteşarı olarak atanmıştı. Ongan, dün de yine Cahitoğlu’nun yerine Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Bu arada görevden alınan Piyangolar Birim Sorumlusu Osman Uzun’un yerine de Turgut Sunalp, yönetim kurulu kararıyla atandı.

