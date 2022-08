Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun “Konya’da camiamı temsil etmiyor” açıklamalarına yanıt vererek “Ben seçilmiş KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ım. Sen kimsin? Sen hangi seçimi kazandın?” dedi

Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına katılmak için Türkiye’ye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun “Cumhurbaşkanı Konya’da camiamı temsil etmiyor” açıklamasına yanıt verdi. Canlı yayında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Tatar, Sertoğlu’nun açıklamalarına yönelik yaptığı açıklamada “Ben seçilmiş KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ım. Sen kimsin? Sen hangi seçimi kazandın? Sen hangi seçimi kazandın da çıkıp bana orada böyle laf edeceksin, kendinden geçmiş şekilde. Güney Kıbrıs’ta, Rum Federasyonu’na bizim Mücahit’in kurduğu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu yama yapmak için girişimlerde bulunan bazıları şimdi ahkam kesiyorlar. En büyük şerefsizlik” açıklamasını yaptı.

Tatar: Türkiye çok mücadele verdi ama teşkilat kabul etmedi

Konya’ya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle geldiğini belirten Tatar, “İslami İşbirliği Teşkilatı 56 ülkeden ibarettir. Bu yıl Türkiye’nin misafirperverliğinde bu oyunlar yapılmaktadır. Daha önce 4 yılda bir farklı ülkelerde yapılıyordu. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kararı ile gözlemci statüde olan ülkeler bu oyunlara katılamıyor. Gözlemci statüsünde Rusya’da var. KKTC de gözlemci statüdedir. Bir diğer engelimiz maalesef Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olmamız lazım, değiliz. Türkiye Cumhuriyeti bizi bu oyunlara dahil etmek için çok mücadele verdi esasında ama 56 ülkeden oluşan teşkilat bunu kabul etmedi. Biz yine mutlaka önümüzdeki süreçte girişimlerimizi devam ettireceğiz” açıklamasını yaptı.

“Böyle çirkin söylemlere alet olanları sadece kınayabilirim”

“Ben buraya Türkiye Cumhuriyeti sayın Cumhurbaşkanının davetiyle geldim. Oraya gideceğim, orada kendisiyle mutlaka görüşmem olacak. Belki başka temaslar da yapılabilir ama bu konuda meseleyi farklı yerlere çekip, hiç hoş olmayan konuşmaları yapanları da en doğal hakkımdır, kınıyorum” diyen Tatar, şunları söyledi: “Daha geçen gün Kıbrıs’ta Dr. Fazıl Küçük Oyunları ile ilgili olarak yine Türkiye’nin gayretleri ile İran’dan, Kosova’dan, Macaristan’dan ve üç beş farklı ülkeden bu ambargolara rağmen takımlar geldi, gençlerimizle maçlar yaptılar. Bunu söylemiyorlar. Her türlü risklere rağmen, çünkü bu oyunları bizlerle oynadıkları için bazı platformlardan dışlanabilirler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin hatırı vardır. Böyle çirkin söylemlere alet olanları sadece kınayabilirim” dedi.

“İçerden bizi bazıları maalesef bıçaklamaktadırlar”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Eleştirileri yapanlar bilmelidirler ki alternatif federal bir çözüm, o federal çözümde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir parçası değil, sadece yaması olacak olan bir Kıbrıs Türk halkı, Rum Cumhuriyeti’ne dönmüş bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin takımında Kostas ile Papadopoulos ile Yorgacis ile birkaç Kıbrıslı Türk de oyuncu olarak yer bulacak. Bunu düşünmek bile istemem. Bu tamamıyla bir aşağılanmadır” dedi.

Takip ettikleri yolun zahmetli ve zor olduğunu ifade eden Tatar, “Elbette insanın fenasına gider. Hele benim gibi iki devleti savunan bir Cumhurbaşkanı’nın böyle laflarla muhatap olması hançerlenmedir. Ben kendi halkımı yüceltmek için didiniyorum. Ama içerden bizi bazıları maalesef bıçaklamaktadırlar, vurmaya çalışıyorlar. Bizim yolumuzu bildikleri için, bizi pes ettirmek için zannediyorlar ki böyle bıçaklamalarla vazgeçeceğimizi düşünüyorlar. Bizim yolumuz zahmetlidir ama başarıya ulaşacağız. Onların yolu teslimiyet yoludur. Onların yolu Kıbrıs Cumhuriyeti içinde kaybolma yoludur” şeklinde konuştu.

“Sen kimsin? Sen hangi seçimi kazandın?”

Cumhurbaşkanı Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun “Cumhurbaşkanı Konya’da camiamı temsil etmiyor” açıklamasına şu şekilde yanıt verdi: “Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıyım. Ben Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış, bu yolda büyük mücadeleler vermiş, seçimler kazanmış, UBP gibi Kıbrıs’ın, Mücahit’in, TMT’nin partisi kurultaylarında büyük mücadeleler vermiş, oradan genel başkanlığa seçilmiş, daha sonra hükümet kurmuş, başbakanlık yapmış, her türlü maliyeci, ekonomist, milliyetçi olarak Kıbrıs’ın her noktasında insanlarla iç içe halk adamı diye tarif edilen, bağrından çıkmış bir Ersin Tatar’ım. Seçimle gelmiş bir Ersin Tatar’ım. Kimdir ki çıkacak ve diyecek ‘bizi temsil etmez’. Sen kimsin? Sen hangi seçimi kazandın? Sen hangi seçimi kazandın da çıkıp bana orada böyle laf edeceksin, kendinden geçmiş şekilde. Bunlar Kıbrıs Türk halkının prim vereceği meseleler değildir. Bizi kimse Anadolu’dan, Türkiye’den ayıramaz.”

“En büyük şerefsizlik”

“Başkaları zamanında ne yaptı biliyor musunuz? Güney Kıbrıs’ta, Rum Federasyonu’na bizim mücahidin kurduğu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu yama yapmak için girişimlerde bulunan bazıları şimdi ahkam kesiyorlar” diyerek sözlerini sürdüren Tatar, “Bizi Güney Kıbrıs’taki Rum Federasyonu’na yama yapmaya kadar işi götürdüler. En büyük şerefsizlik. Halbuki bizim yolumuz, mücahidin yolu. Türkiye’nin desteğiyle biz kendi çocuklarımıza, kendi gençlerimize onurlu bir gelecek bulmak için, evet zordur, zahmetlidir ama gereken yapılacaktır” ifadelerini kullandı.