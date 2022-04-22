Bekirpaşa Lisesi Yıldız Futsal Takımı şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Okullararası Yıldız Futsal Birinciliği’nde şampiyon dün oynanan final maçıyla belli oldu.

Final maçında karşı karşıya gelen Bekirpaşa Lisesi Yıldız Futsal Takımı ile İrsen Küçük Ortaokulu Futsal Takımının mücadelesinde kazanan Bekirpaşa Lisesi Yıldız Futsal Takımı oldu.

Bekirpaşa Lisesi Yıldız Futsal Takımı bu galibiyetle Okullararası Yıldız Futsal Birinciliği’nde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.



