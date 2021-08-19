Başkent’i dev tombala heyecanı sardı

Başkent Lefkoşa’nın AKSA Süper Ligde mücadele eden 2 güzide kulübü Hamitköy ile Göçmenköy’ün ortaklaşa düzenleyecekleri dev tombalaya sayılı günler kaldı.

“Göçmenköy ve Hamitköy’den dev tombala” sloganıyla düzenlenecek olan tombala, 6 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:00’de gerçekleştirilecek.

Pandemi kurallarına uygun olması adına Göçmenköy Stadının uzun ve geniş sentetik zemininde düzenlenecek olan devam tombalada katılımcılara yüksek miktarda ödül dağıtılacak. Tombalanın sadece büyük ikramiyesi 30,000 TL olacak.

