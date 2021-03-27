Başkanlar iş birliği için buluştu

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, KKTC Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu’nun, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunu ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.
İki federasyon arasındaki işbirliği konularının görüşüldüğü ziyaretle ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:
“KKTC Tenis Federasyonunun çalışkan başkanı,değerli kardeşim Hasan Gazioğlu, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuza hayırlısı olsun ziyaretinde bulundu
Federasyon salonumuzdaki yapılan yenilikleri yerinde incelerken bundan sonraki süreçte iki federasyon arasında nasıl bir işbirliği kurulacağını konuştuk.Çocuklarımız için neleri birlikte yapıp çocuklarımızı sporun içinde tutarak, sağlıklı nesiller yetiştirip, ülke sporuna başarılı çocuklarımızı kazandırmanın yollarını araştırdık.
Değerli başkanımıza federasyonumuza yapmış olduğu ziyaretten ötürü cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.