Başkanlar iş birliği için buluştu

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, KKTC Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, iki federasyon arasındaki işbirliği konularının görüştü

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, KKTC Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu’nun, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunu ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

İki federasyon arasındaki işbirliği konularının görüşüldüğü ziyaretle ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“KKTC Tenis Federasyonunun çalışkan başkanı,değerli kardeşim Hasan Gazioğlu, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuza hayırlısı olsun ziyaretinde bulundu

Federasyon salonumuzdaki yapılan yenilikleri yerinde incelerken bundan sonraki süreçte iki federasyon arasında nasıl bir işbirliği kurulacağını konuştuk.Çocuklarımız için neleri birlikte yapıp çocuklarımızı sporun içinde tutarak, sağlıklı nesiller yetiştirip, ülke sporuna başarılı çocuklarımızı kazandırmanın yollarını araştırdık.

Değerli başkanımıza federasyonumuza yapmış olduğu ziyaretten ötürü cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”

