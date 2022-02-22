Basın odası depo oldu

Niyazi ERGÜLEN

Futbol stadlarımızda, görevli spor muhabirlerinin kullandığı basın odaları adeta tel tel dökülüyor.

Esentepe Erdal Barut Stadı basın odalarındaki görüntülerin yarattığı etkiden sonra Bağcıl Stadındaki basın odalarının durumu da görenleri üzdü. Depo olarak kullanılan basın odaları diğer bölümü ise pislik içerisinde bulunuyor.

Bu durum da Bağcıl Stadındaki maçlarda görev yapmaya çalışan spor yazarlarını oldukça zor duruma düşürdü.

