Başçeri’den, Nehir Deniz’e “milli sporcu belgesi”

Türkiye Badminton MilliTakımı ile başarıya imza atan Nehir Deniz’e, Türkiye ve KKTC üniversitelerinde tam burs imkanı tanıyan “milli sporcu belgesi” Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri tarafından takdim edildi

Türkiye Badminton Milli Takımı ile Bulgaristan’da düzenlenen U15 International Haskova-2022 Badminton Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazanan Kıbrıslı Türk sporcu Nehir Deniz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki kabulde, Başçeri, Deniz’i başarılarından dolayı tebrik ederek, Türkiye ve KKTC’deki vakıf üniversitelerinde tam burs imkanı sağlayan “milli sporcu belgesi”ni takdim etti.

Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, U15 Milli takımıyla Bulgaristan’da Avrupa Şampiyonu olan Nehir Deniz’in başarısından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.





“Ülkedeki başarılı sporcuları Türkiye milli takımlarına kazandırmak için uğraşıyoruz”



Geçen yıl 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Han’da gençlerle buluşması esnasında Nehir Deniz’in söz alarak, başarılı Kıbrıslı Türk sporcularına da Türkiye Milli takımlarında yer alma imkanının sağlanmasını talep ettiğini anımsatan Başçeri, ardından Erdoğan’ın kendilerini görevlendirmesiyle bir proje olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, başarılı sporcuları milli takımlara kazandırmak için uğraştıklarını belirtti.

Deniz’in de Türkiye Milli takımı içerisinde yer alan bir sporcu olarak herkesi gururlandırdığını aktaran Başçeri, badminton sporunun hem Türkiye’de hem de KKTC’de daha da yaygınlaşması için elde ettiği bu başarının örnek olmasını diledi.

Başçeri,”Daha nice Nehirlerin badminton sporuna gönül vermesi için Nehir Deniz’in bu başarı çok kıymetli” dedi.



“Nehir Deniz, kafasında eğitimine nasıl devam edeceğine dair soru işareti kalmadan, sporuna odaklanabilecek”



Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başarılı milli sporcuların “eğitim mi spor mu” ikileminde kalmaları için yürüttüğü proje çerçevesinde Türkiye’deki 75 vakıf üniversitesinde burs imkanı sağlandığına dikkat çeken Başçeri, bugün Nehir Deniz’e takdim edeceği belgeyle, kafasında eğitimine nasıl devam edeceğine dair soru işareti kalmadan, sporuna odaklanabileceğini söyledi.

Başçeri, KKTC’deki üniversitelerinde bu projeye dahil olduğunu vurgulayarak, Deniz’in bu anlamda önünün çok açık olduğunu dile getirdi.

Nehir Deniz’i ileride çok daha başarılı noktalarda görme temennisinde bulunan Başçeri, “Bizleri gururlandırdın. Sana teşekkür ediyoruz” dedi.

Nehir Deniz ise, kendisine bu süreçte destek olanlara teşekkürlerini iletti.

