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Başbakan, atıcılıkla ilgili bilgilendi

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Başbakan, atıcılıkla ilgili bilgilendi
Başbakan Ersan Saner, Atıcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Paralik ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Nezaket ziyareti nitelikli kabulde başkan Mehmet Paralik Atıcılık Federasyonu’nun çalışmaları hakkında BaşbakanErsan Saner’e bilgi verildi, görüş alışverişinde bulunuldu.
 
 
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