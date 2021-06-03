Başbakan, atıcılıkla ilgili bilgilendi

Başbakan Ersan Saner, Atıcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Paralik ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Nezaket ziyareti nitelikli kabulde başkan Mehmet Paralik Atıcılık Federasyonu’nun çalışmaları hakkında BaşbakanErsan Saner’e bilgi verildi, görüş alışverişinde bulunuldu.
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