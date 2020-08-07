Başakşehir’de Robinho ile yollar ayrıldı

Dünyaca ünlü yıldız Robinho, MedipolBaşakşehir ile yollarını ayırdı.
Ayrılık MedipolBaşakşehirTwitter adresinden açıklandı.
Başakşehir açıklamasında, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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