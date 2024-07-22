Barkan Cem Aykut’tan KKTC rekoru

Yakın Doğu Üniversitesi yüzücümüz Barkan Cem Aykut Türkiye’de katıldığı 100 m Kurbağalamada 1:10:66 derecesi ile KKTC rekoru elde etti.
Barkan Cem Aykut yarışmada ise 4.oldu.
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