Barış ve Özgürlük Kupası için yarıştılar

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası Okçuluk Yarışması, Akdeniz Spor Birliği, Girne Belediyesi ve KKTC Okçuluk Federasyonu işbirliğinde yapıldı.
Yarışma, Süperminik, U- 13 A, U-13 B, U-15, U-18, U-21 ve Büyükler kategorilerinde, 28 Temmuz ’da Girne Kalesinde gerçekleşti. Yarışmada kategorilerde dereceye giren sporcular şöyle oldu;
Süperminik Kız
1. Sevi Tunaboylu (KODOSD)
2. Aslı Say (EŞE)
3. Defne Ozanalp (KODOSD)
Süperminik Erkek
1. Paşa Gezginci (BAF)
2. Buray Erkurt (KODOSD)
3. Ahmet Ozanalp (KODOSD)
U 13 A Kız
1. Miray Erkurt (KODOSD)
2. Alisya Özgüler (ASB)
3. Doğa ekşi (KODOSD)
U 13 A Erkek
1. Berkay Talaş (BAF)
2. Dogukan Ekşi (KODOSD)
3. Fatih Ata Say (EŞE)
U 13 B Olimpik Kız
1. Irmak Sekmen (BAF)
2. Onur Aydın (BAF)
13 B Olimpik Erkek
1. Osman Faslı (BAF)
2. Ali Demir (MGA)
3. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)
U 15 Olimpik Kız
1. Hayal Hüsam (BAF)
2. İclal Ilgu (MGA)
3. Kübra Altınbaş (EŞE)
U 15 Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Mehmet Şahlı (BAF)
3. Eren Arslan (MGA)
U 15 Makaralı Kız
1. Aleyna Bakkal (EŞE)
2. Eliz Hannas (FERDİ)
U 15 Makaralı Erkek
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
U 18 Olimpik Kız
1.Ayça Numan (BAF)
U 18 Olimpik Erkek
1. Ekrem Başar (BAF)
2. Asrın Harmancıklı (EŞE)
U 18 Makaralı Kız
1.Zeynur Düzenli (BAF)
U 21 Olimpik Kız
1. Gülnaz Kahyrova (KASD)
2. Hayat Dönmez (MGA)
U 21 Olimpik Erkek
Mustafa Soygazi(BAF)2
Okay Maşera(BAF)
Diren Kuş (BAF)
Büyük Olimpik Kadın
1. Pervin Çerkez (KODOSD)
2. Gülhanım Çakal (FERDİ)
3. Selin Örek (ASB)
Büyük Olimpik Erkek
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
2. Ömer Duman (MSK)
3. Atlan Çelik (ASB)
Büyük Makaralı Kadın
1.Güzin Bakkal (EŞE)
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