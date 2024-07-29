Barış ve Özgürlük Kupası için yarıştılar

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası Okçuluk Yarışması, Akdeniz Spor Birliği, Girne Belediyesi ve KKTC Okçuluk Federasyonu işbirliğinde yapıldı.Yarışma, Süperminik, U- 13 A, U-13 B, U-15, U-18, U-21 ve Büyükler kategorilerinde, 28 Temmuz ’da Girne Kalesinde gerçekleşti. Yarışmada kategorilerde dereceye giren sporcular şöyle oldu;Süperminik Kız1. Sevi Tunaboylu (KODOSD)2. Aslı Say (EŞE)3. Defne Ozanalp (KODOSD)Süperminik Erkek1. Paşa Gezginci (BAF)2. Buray Erkurt (KODOSD)3. Ahmet Ozanalp (KODOSD)U 13 A Kız1. Miray Erkurt (KODOSD)2. Alisya Özgüler (ASB)3. Doğa ekşi (KODOSD)U 13 A Erkek1. Berkay Talaş (BAF)2. Dogukan Ekşi (KODOSD)3. Fatih Ata Say (EŞE)U 13 B Olimpik Kız1. Irmak Sekmen (BAF)2. Onur Aydın (BAF)13 B Olimpik Erkek1. Osman Faslı (BAF)2. Ali Demir (MGA)3. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)U 15 Olimpik Kız1. Hayal Hüsam (BAF)2. İclal Ilgu (MGA)3. Kübra Altınbaş (EŞE)U 15 Olimpik Erkek1. Azat Yalçın (KODOSD)2. Mehmet Şahlı (BAF)3. Eren Arslan (MGA)U 15 Makaralı Kız1. Aleyna Bakkal (EŞE)2. Eliz Hannas (FERDİ)U 15 Makaralı Erkek1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)U 18 Olimpik Kız1.Ayça Numan (BAF)U 18 Olimpik Erkek1. Ekrem Başar (BAF)2. Asrın Harmancıklı (EŞE)U 18 Makaralı Kız1.Zeynur Düzenli (BAF)U 21 Olimpik Kız1. Gülnaz Kahyrova (KASD)2. Hayat Dönmez (MGA)U 21 Olimpik ErkekMustafa Soygazi(BAF)2Okay Maşera(BAF)Diren Kuş (BAF)Büyük Olimpik Kadın1. Pervin Çerkez (KODOSD)2. Gülhanım Çakal (FERDİ)3. Selin Örek (ASB)Büyük Olimpik Erkek1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)2. Ömer Duman (MSK)3. Atlan Çelik (ASB)Büyük Makaralı Kadın1.Güzin Bakkal (EŞE)