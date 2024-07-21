Barış ve Özgürlük için kırdılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Barış ve Özgürlük Kırış Şampiyonası aşırı sıcağa rağmen Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.
Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin BaşkanlığındaCeyda Uçaner,ŞakirYağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
BAYANLARSONUÇLARI
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Zeynep Kürekçi
2.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Hira Kürekçi
3.Kategori: 1.Zeliha Arpacıoğlu 2. DariaShymushevska
4.Kategori: 1. TuvanaYeleğen 2. İnci Demir
5.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Dua Rezwan Zaman
6.Katagori: 1. Ela Yağızsoy 2. Emine Şahin
7.Kategori: 1. Nihal Yeleğen
8.Katagori: 1.Anna Tüysüz
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Yağız Arkın Akalın 2. Berat Sütçü 3. Şakir Atınç Yağızsoy
2.Kategori: 1.Ali Arpacıoğlu 2. Karan Arkın Akalın 3. Mustaa Kemal Çağlar
3.Kategori: 1. Ali Kencebay 2. Doruk Dinçer
4.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen 2. Emir Erdem 3. Kerem Kencebay
5.Kategori: 1. Sam Norouzi 2. DoğuhanSelmanoğulları
6.Kategori: 1. Hasan Altan
7.Kategori: 1. Özgür Yeleğen
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