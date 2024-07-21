banner913
banner932
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig Final eşleşmeleri belli oldu
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig Final eşleşmeleri belli oldu
35 0
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor
31 0
 
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
47 0
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
53 0
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
40 0
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
31 0
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
39 0
banner1032

Barış ve Özgürlük için kırdılar

banner1020

banner974
Barış ve Özgürlük için kırdılar
banner971
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Barış  ve Özgürlük Kırış Şampiyonası  aşırı sıcağa rağmen Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye  girenlere ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp  temsilcileri  verdiler.
Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin BaşkanlığındaCeyda Uçaner,ŞakirYağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
 
SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
 
BAYANLARSONUÇLARI
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz                     2. Zeynep Kürekçi
2.Kategori: 1. Melek Ünver                       2. Hira Kürekçi            
3.Kategori: 1.Zeliha Arpacıoğlu                2. DariaShymushevska         
4.Kategori: 1. TuvanaYeleğen                   2. İnci Demir       
5.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen           2. Dua Rezwan Zaman
6.Katagori: 1. Ela Yağızsoy                      2. Emine Şahin
7.Kategori: 1. Nihal Yeleğen
8.Katagori: 1.Anna Tüysüz
 
ERKEKLER SONUÇLARI                                     
1.Kategori: 1.Yağız Arkın Akalın             2. Berat Sütçü               3. Şakir Atınç Yağızsoy        
2.Kategori: 1.Ali Arpacıoğlu           2. Karan Arkın Akalın  3. Mustaa Kemal Çağlar
3.Kategori: 1. Ali Kencebay                      2. Doruk Dinçer           
4.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen       2. Emir Erdem              3. Kerem Kencebay
5.Kategori: 1. Sam Norouzi                      2. DoğuhanSelmanoğulları
6.Kategori: 1. Hasan Altan
7.Kategori: 1. Özgür Yeleğen
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.