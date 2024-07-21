Barış ve Özgürlük için kırdılar

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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Barış ve Özgürlük Kırış Şampiyonası aşırı sıcağa rağmen Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin BaşkanlığındaCeyda Uçaner,ŞakirYağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.1.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Zeynep Kürekçi2.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Hira Kürekçi3.Kategori: 1.Zeliha Arpacıoğlu 2. DariaShymushevska4.Kategori: 1. TuvanaYeleğen 2. İnci Demir5.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Dua Rezwan Zaman7.Kategori: 1. Nihal Yeleğen8.Katagori: 1.Anna Tüysüz3.Kategori: 1. Ali Kencebay 2. Doruk Dinçer4.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen 2. Emir Erdem 3. Kerem Kencebay5.Kategori: 1. Sam Norouzi 2. DoğuhanSelmanoğulları6.Kategori: 1. Hasan Altan7.Kategori: 1. Özgür Yeleğen