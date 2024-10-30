Barış ve Birleşme İçin Dostluk Maçı

Kıbrıs’ta barış ve birleşme yolunda bir adım daha atılıyor! KTÖS Öğretmenler Sendikası ve POED Limassol, 1 Kasım akşamı saat 19:30’da Kolossi Toplum Stadyumu’nda dostluk maçı düzenliyor. “Home of Cooperation” desteğiyle gerçekleşecek bu etkinlik, iki toplum arasında anlayış, dostluk ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı açıklamada “Eğitim sendikaları olarak sadece eğitim alanında değil, toplumsal barış için de sorumluluk taşıyoruz” dedi.

