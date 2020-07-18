Barış için kırdılar

Imperial College London Üniversitesinden yapılan açıklamada, ilk etapta 15 gönüllü üzerinde yapılan potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı denemelerinin başarılı olduğu, yeni aşamada daha fazla gönüllüye aşılama yapılacağı belirtildi