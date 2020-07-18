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Barış için kırdılar

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Barış için kırdılar
18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:12

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Barış ve Özgürlük

Taekwondo Karate Budo El Sudo/Çirigi , Ayak Yopçaği/Tolyaçagi kırışları yapıldı.

Müsabakalara tüm bölgelerdeki kulüplerin bay ve bayan sporcuları katılarak ter döktüler.Yarışmaların Ödüllerini, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulup temsilcileri

verdiler.

Yarışmalarda dereceye girerek Barış Özgürlük Madalyası almaya hak kazananlar şöyle:

KADINLAR El Sudo/Çirigi , Ayak Yopçaği/Tolyaçagi Kırışları Sonuçları

1.Kategori:

1.Pınar Akarpınar

2.Ceyda Uçaner

3.Zehra Karip

2.Kategori:

1.Mara Armutçu

2.Elena Karataş

3.Sevda Şahin

3.Kategori:

1.Kayra Bilge

2.Hatice Alyanak

3.Elif Yüksel

4.Kategori:

1.Togehan Birzhankyzy

2.Nisanur Biricik

3.Gizem Gürpınar

5.Kategori:

1.Yağmur Sel

2.Su Ayza Şahin

3.Cansu Demirel

6.Kategori:

1.Masal Akarpınar

2.Elif Uludağ

3.Sevinç Uludağ

7.Kategori:

1 Ana Tüysüz

2 Rabia Tarım

3.Didem Yener

ERKEKLER El Sudo/Çirigi , Ayak Yopçaği/Tolyaçagi Kırışları Sonuçları

1.Kategori:

1.Yaman Doruk Durmaz

2.Nazım Efe Hamurcu

3.Şakir Atınç Yağızsoy

2.Kategori:

1.Berk Alav

2.Emre Güncan

3.Pars Şahin

3.Kategori:

1.Utku Sadula

2.Hasan Serdar

3.Murat Berk Bucak

4.Kategori:

1.Sinan Tüfekçi

2.Alex Armutçu

3.Aziz Uslu

5.Kategori:

1.Özkay Ramiz

2.Kuzey Boztaş

3.Ahmet Yurtman

6.Kategori:

1.Doruk Türkmen

2.Yunus Alaçam

3.Alex Tüysüz

7.Kategori:

1.Arda Kara

2.Ramadan Alaçam

3.Arda Akın Altuntaş

8.Kategori:

1.Tuğra Tığ

2.Arda Aslan Öztürk

3.Kerim Karpuz

9.Kategori:

1.Sezer Er

2.Mervan Bayrakçı

3.Kıvanç Çağlin

10.Kategori:

1.Gleb Yurchenco

2.Samir Şimşek

3.Ali Arda

11.Kategori:

1.Nikita Yakush

2.Alexander Molodtsov

3.GrigoriiYakush

12.Kategori:

1.Rafael İbrahimov

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