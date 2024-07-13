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Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez için çılgın plan

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Galatasaray transferin gözdesi olan Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'den beklediği bonservis gelirini belirledi. Barış Alper ve Davinson için teklif hazırlayan takımlar da belli oldu

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Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez için çılgın plan
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da kadrosunda bulunan isimler üzerine mesai harcıyor. 
Sarı-Kırmızılılar transferin gözde isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi.
Sabah'ın aktardığı habere göre Galatasaray 2 futbolcusundan toplam 60 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
Sarı-Kırmızılılar, EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için en az 35 milyon euro talep ediyor.
Copa America'da Kolombiya formasıyla finale çıkan ve turnuvaya damga vuran Davinson Sanchez için belirlenen rakam ise 25 milyon euro.
Haber detayında iki futbolcuya teklif hazırlayan kulüplere de değinildi.
Buna göre Barış Alper Yılmaz için Aston Villa, Davinson Sanchez için ise Everton teklif hazırladı.
 
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