Baflının onur gecesi

Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllerinin organizasyonunda Güzelyurt AKM’de vefa gecesi gerçekleştirildi.Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü camiasının önemli isimlerinden Mustafa Uğur (Baflı)adına gerçekleşen vefa gecesine yoğun bir katılım gerçekleşti. Gecede Nazım Burgul ile Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar konuşma gerçekleştirdi. Gecede duygusal anlar yaşayan Mustafa Uğur ise geceyi organize edenlere teşekkür etti.