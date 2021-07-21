Baf’ın güneş panelleri montajı sürüyor

Baf Ülkü Yurdu kulübünde Ahmet Ertay başkanlığındaki yönetim kurulunun kulübe gelir getirmek için hizmete koyacağı güneş panellerinin montajı devam ediyor.

Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahası yanına monte edilen güneş panellerinden elde edilecek gelir ile kulüp ekonomik açıdan da büyük bir rahatlama yaşayacak.

