banner480
banner69
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
15 0
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
15 0
 
Araziden bomba çıktı
Araziden bomba çıktı
40 0
Hyundai Elantra'ya N Line sportifliği
Hyundai Elantra'ya N Line sportifliği
18 0
138 0
Glapsides’te tenis şovu yaşanacak
Glapsides’te tenis şovu yaşanacak
120 0
Ardahan'a tırmanacaklar
Ardahan'a tırmanacaklar
29 0
banner460

Baf Ülkü Yurdu tombala gecelerini bitirdi

banner476

Baf Ülkü Yurdu tombala gecelerini bitirdi
Güzelyurt bölgesinin süper lig temsilcisi Baf Ülkü Yurdu yönetimi her pazartesi akşamı düzenlediği Tombala gecelerini Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesı tarafından açıklanan karar doğrultusunda artık yapmayacağını duyurdu.
Baf Ülkü Yurdu yönetim kurulunun yaptığı duyuru şöyle:
45218 Sayılı Bulaşıcı Hastalık lar yasası uyarınca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesı tarafından 22.8.2020 tarihinde alınan karara bağlı Açık alanlarda eğlencelere Katılacak kişi sayısının 100 İle kapalı alanlarda ise kişi Kişi sayısını m/2 ye göre sınırlandırmıştır. Bu Karar Uyarınca B Ü Y yönetim kurulu 23.8.2020 tarihinde bu özel durumu görüşmek üzere gerçekleştirdiği toplantıda 22.Haziran 2020 tarihinden İtibaren kulübümüzün her Pazartesi düzenlediği Tombala etkinliğini ikinci bir tarihe kadar durdurulduğunu karara bağlamıştır.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.