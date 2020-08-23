Baf Ülkü Yurdu tombala gecelerini bitirdi

Güzelyurt bölgesinin süper lig temsilcisi Baf Ülkü Yurdu yönetimi her pazartesi akşamı düzenlediği Tombala gecelerini Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesı tarafından açıklanan karar doğrultusunda artık yapmayacağını duyurdu.

Baf Ülkü Yurdu yönetim kurulunun yaptığı duyuru şöyle:

45218 Sayılı Bulaşıcı Hastalık lar yasası uyarınca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesı tarafından 22.8.2020 tarihinde alınan karara bağlı Açık alanlarda eğlencelere Katılacak kişi sayısının 100 İle kapalı alanlarda ise kişi Kişi sayısını m/2 ye göre sınırlandırmıştır. Bu Karar Uyarınca B Ü Y yönetim kurulu 23.8.2020 tarihinde bu özel durumu görüşmek üzere gerçekleştirdiği toplantıda 22.Haziran 2020 tarihinden İtibaren kulübümüzün her Pazartesi düzenlediği Tombala etkinliğini ikinci bir tarihe kadar durdurulduğunu karara bağlamıştır.