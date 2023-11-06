Badminton’da U13 Milli Takım seçmesi yapıldı

Badminton Federasyonunun düzenlediği 13 yaş altı KKTC Badminton Milli Takım seçmesi Atatürk Spor Salonu’nda Pazar günü yapıldı.13 yaş altı badminton milli takım seçmesine 2011, 2012 ve 2013 doğumlu olan sporcular katılırken, saat 09.030da açılış seremonisi ile başlayan karşılaşmalar saat 17.30’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 55 maç oynandı. Tüm sporcularımız ve antrenörlerimiz ile müsabaklarda görev yapan hakemlerimizi tebrik ederiz.

13 yaş altı sonuçları:

TEK ERKEKLER:

1. CUMA ERKAL

2. MAHMUT POSTACIOĞLU

3. DENİZ TENEKECİ

4. ALİ DİLEKÇİ

TEK BAYANLAR:

1. İREM SUZAN UZUNTÜRK

2. MİRA YÜKSEL

3. HALE SEVCAN

4. SU KILIÇ

ÇİFT ERKEKLER:

1. CUMA ERKAL – ÖMER MANSUROĞLU

2. RÜZGAR DELLALOĞLU – RÜZGAR UĞURLUAY

3. ALİ DİLEKÇİ – ARIN BOLKANER

4. DERİN LESİNGER - DENİZ TENEKECİ

ÇİFT BAYANLAR:

1. RENK DURU DENEREL - İREM S. UZUNTÜRK

2. ELA TEKSAMANCI– ZARİF DAYI

3. MİRA YÜKSEL – MELİN AYBAR

4. EDA ÖREL - İREM HARMANCI

KARIŞIK ÇİFTLER:

1. MAHMUT POSTACIOĞLU – SU KILIÇ

2. ARIN BOLKANER – RENK DURU DENEREL

3. RÜZGAR UĞURLUAY - CEYLİN MİRİLLO

4. IŞINHAN YÜCEL - ALEYNA YAŞAR



