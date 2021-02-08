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Badmintonda raketler sevgiyle sallanacak

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Badminton Federasyonu, Sevgililer Günü için “sevgi dolu” temasıyla, turnuvaya katılan çiftlerin badminton raketiyle en fazla top sektirerek, online yarışacağı yarışma düzenleyecek

Badmintonda raketler sevgiyle sallanacak
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Badminton Federasyonu, Carlton Kuzey Kıbrıs Distribütörü Anıl Spor işbirliğinde Sevgililer Günü için “sevgi dolu”temasıyla yarışma düzenleyecek.
Organize edilen top sektirme yarışmasında çiftler diğer çiftlerle mücadele edecek. Turnuvaya katılan çiftler badminton raketi ile en fazla top sektirmeye çalışıp, online olarak birbirleriyle eğlenerek yarışacaklar.
Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz, geçen hafta sporcular için düzenleyecekleri online  top sektirme yarışmasına büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını söyledi. Gösterilen ilgiden dolayı Sevgililer Gününe özel bir turnuva fikrinin kendilerinde oluştuğunu belirten Fırat Deniz, çiftlerin https://forms.gle/3J48CFJUytHLN1JL8 adresine başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. Başkan Deniz, turnuva hakkında daha geniş bilginin ise www.kktcbadminton.comadresinden, Carlton North Cyprus veya sosyal medya adresi olan KKTC Badminton Federasyonu hesabından takip edilebileceğini söyledi.
Turnuvaya katılmak isteyenlerin 13 Şubat 2021 tarihine kadar kayıtlarını yapmaları gerektiğini belirten federasyon başkanı Fırat Deniz, yarışmayı kazanan çiftlere çeşitli hediyeler verileceğini de belirtti.
 
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