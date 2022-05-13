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Badmintonda lig zamanı

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Badminton Federasyonu faaliyetlerine aralıksız devam ederken bu hafta da Yıldızlar Ligini düzenliyor

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Badmintonda lig zamanı
Badminton Federasyon başkanı Fırat Deniz, Yıldızlar Ligi’nin düzenlenmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, 15 Mayıs 2022 tarihinde Atatürk Spor Salonunda başlayacak olan Carlton Yıldızlar Ligi’ni in bu yıl karışık takım müsabakaları şeklinde 5 kategoride oynanacağını belirtti. Deniz, Yıldızlar Ligi’nin düzenlenmesi sayesinde sporcularımızın daha fazla maç yaparak kendilerini geliştireceklerini ve kulüplerin koyacağı katkılarla da ülkemizde badminton sporunun gelişeceğini söyledi.
Badmintona verdiği destekten dolayı yıldızlar liginin isminin son yıllarda olduğu gibi Anıl Spor aracılığı ile CARLTON Yıldızlar Ligi olarak devam edeceğini belirten Deniz, ligin 4’erli 2 grup şeklinde 8 takımla oynanacağını ve tek devreli oynanacak maçlar sonucunda ilk ikiye kalan takımların yarı finale çıkacağını söyledi.  Federasyon Başkanı Deniz yeni yıldızların çıkacağına inandığı Carlton Yıldızlar Badminton Liginde mücadele edecek sporculara ve takımlara başarılar diledi.
 
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