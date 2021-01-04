Badmintonda genel kurul zamanı

Fırat Deniz başkanlığındaki Badminton Federasyonu yönetim kurulu, olağan mali genel kurul gerçekleştirecek.

Badminton Federasyonu olağan mali genel kurulu 22 Ocak 2021 Cuma günü saat 16.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Badminton Federasyonu lokalinde yapılacak. Badminton Federasyonu olağan mali genel kurulunun gündemi ise şöyle açıklandı:

“Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Divan kurulunun oluşturulması

Faaliyet ve mali raporun genel kurulun oyuna sunulması

Gelecek yılın tahmini faaliyet programı ve tahmini bütçesi

Dilek ve temenniler”

