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Badmintonda gençler yarıştılar

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Badminton Federasyonunun kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri çerçevesinde Air Badminton Tarsan Cup Gençler Şampiyonası düzenlenirken, tüm sporculara 25. yıla özel yapılan anı madalyası verildi

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Badmintonda gençler yarıştılar
Badminton Federasyonunun kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Air Badminton Tarsan Cup Gençler Şampiyonası ile devam etti.
Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan badminton tesisinde düzenlenen Air Badminton Tarsan Cup Gençler Turnuvasına katılan sporcular hem eğlenceli anlar geçirdiler hem de ilk kez Air Badminton turnuvasına katılmanın heyecanını yaşadılar. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara madalyaları takdim edilirken, tüm sporculara 25. yıla özel yapılan ve birer anı madalyası verildi.
Ödül töreninde konuşma yapan federasyon başkanı Fırat Deniz konuşmasında 25. yılını kutladığımız federasyonumuzun, her geçen gün daha da büyüdüğünü görüyoruz. Badmintonun önümüzdeki senelerde gelişerek, büyüyerek daha yaygın bir spor branşı olması için yönetim kurulu ile birlikte elimizden geleni yapacağız. Bu anlamlı turnuvaya sponsor olarak katkı koyan Tarsan Çiftlik ve Acapulco Otel' e teşekkür ederiz. Sponsorlar artık sporun bir parçasıdır. Sponsorlar, spor ve turnuvaların daha renkli, daha kaliteli geçmesini sağlar. Büyükler ve Gençler Air Badminton Tarsan Cup Turnuvasına katılan sporculara, katkı koyan herkese ve yönetim kurulundaki arkadaşlara teşekkür ederim.
 
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