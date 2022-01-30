Badminton’da Fırat Deniz güven tazeledi

Badminton Federasyon Başkanı yeniden Fırat Deniz. Badminton Federasyonu Lokalinde 28 Ocak 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan, Fırat Deniz yeniden başkanlığa seçildi.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz, yaptığı konuşmada, başkanlığı süresince bugüne kadar kendilerine destek olan tüm kurum ve kuruluşlara, ayrıca desteklerinden dolayı tüm kulüplere teşekkür etti.

Başkan Deniz, Badminton sporunun yaptıkları projelerle artık adanın her tarafında oynanmaya başladığını, bu projeleri artırarak sporumuzu büyütmeye devam edeceğini belirtti.

