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Badmintonda dışa açılım adımı

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Badminton Federasyonu, tüm dünyada dış mekanlarda oynanabilen yeni bir oyun olan Air Badminton sporu için adım atmaya başladı

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Badmintonda dışa açılım adımı
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Pandemi süresinin aktif federasyonlarından Badminton Federasyonu, tüm dünyada dış mekanlarda oynanabilen yeni bir oyun olan Air Badminton sporu için adım atmaya başladı.
Badminton Federasyonubaşkanı Fırat Deniz,Air Badminton uygulaması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Badmintonun sadece salonda oynanabilir. Bireyler ve sporcular Air Badminton sayesinde dışarıda da spor yapabilme olanağa kavuşacaklar. Yeni sporla badminton daha da gelişecek.
Air Badminton oyun kuralları ve saha ölçüleri,badminton sporuna göre biraz farklılıklar gösteriyor. Ancak Air Badminton sayesinde dışarıda oynarken keşfedilen çocuklar,badminton sporuna kazandırılabilir. Air Badminton bu nedenle önemlidir.”
 
 
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