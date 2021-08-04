Badmintoncularımız bir ilki başardı

Milli badmintoncularımız Salih Öztürk ve Nehir Deniz, Ankara’da düzenlenen U-15 International Turnuvasında çeyrek finale yükseldiler.

Karışık çiftler müsabakasında milli sporcularımız, rakiplerini 21-15 / 17-21 / 21-6 setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalma başarısını elde ettiler. KKTC badmintonu adına bir ilki gerçekleştiren Salih ve Nehir ikilisi, uluslararası arena da ülkemize en büyük başarıyıgetirdiler. Yarı finale kalmak için mücadele edecek sporcularımıza, maçlarını kazanmaları halinde, yine badminton adına uluslararası ilk madalyayı kazandırmış olacaklar.

