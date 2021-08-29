Badminton sporcularına, psikolog destekli seminer

Badminton Federasyonu, Uzm. Psikolog Gözde Acaray’ın katılımı ile 9 – 12 yaş grubu sporcularına seminer veriyor

KKTC Badminton Federasyonu, Uzm. Psikolog Gözde Acaray’ın katılımı ile 9 – 12 yaş grubu sporcularına seminer veriyor.

Federasyon başkanı Fırat Deniz seminer ile ilgili yaptığı açıklamada “Covid19 döneminde, geri dönüş ve adaptasyon sürelerinde sporcuların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal boyutlarına da dikkat etmek gerekir. Bu nedenle de sporculara Uzm. Psikolog Gözde Acaray ile kurs düzenledik.

Bu koronavirüs sürecinde psikolojik sağlamlıkları daha iyi durumdaki sporcular, olmayanlara göre daha başarılı sonuçlarla karşılaşabilir. Uzm. Psikolog Gözde Acaray ile sporculara verilecek olan seminer çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Uzm. Psikolog Gözde Acaray ise, “Covid 19 sürecinde performans kayıpları sadece fiziksel ve fizyolojik olacağı gibizihinsel ve duygusal süreçlerde de olabilir.

Kayıpların yalnızca antrenmanlarla telafi edileceğini düşünmemek gerekir. Toparlanma en az fiziksel ve fizyolojik olduğu kadar zihinsel ve duygusal süreçleri de içerir.

Sporcularla yapılan araştırmalarda, performansın en az yüzde 50si psikolojik faktörlere bağlı olduğuortaya çıktı. Bu nedenle Covid döneminde psikolojik önlemlerin de alınması gerekir.” açıklamasını yaptı.



