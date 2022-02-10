Badminton Federasyonu’ndan anlamlı karar

Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı kararla düzenlenecek olan Minikler Ligi'nin, geçtiğimiz Kasım ayında aramızdan ayrılan Lefkoşa Güneş Spor oyuncusu Ceren Kırma adına düzenliyor

Atatürk Spor Salonu’nda 6 ŞubatPazar günü düzenlenen Badminton U15 Milli Takım seçmesinde duygusal anlar yaşandı.

Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı kararla düzenlenecek olan Minikler Ligi'nin, geçtiğimiz Kasım ayında aramızdan ayrılan Lefkoşa Güneş Spor oyuncusu Ceren Kırma adına düzenleneceğini duyurdu.

Badminton U15 Milli Takım seçme maçlarından merhume Ceren Kırma'nın annesine üzerinde "Ceren Kırma" yazan milli takım forması takdim edildi. Merhume Ceren Kırma'nın annesi Neslihan Kırma da Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve Yönetim kuruluna teşekkür ederken çok duygulandığını ve federasyonun verdiği kararla gurur duyduğunu söyledi.

