Badminton Federasyonu U19MilliTakım Seçmesi yapılıyor

Badminton Federasyonunun 19 yaş altı milli takım seçmeleri 27 Şubat 2022 Pazar günü Atatürk Spor Salonunda yapılıyor. 2004 ve 2005 doğumlu sporcuların katılacağı turnuvada her sporcu en fazla iki kategoride oynayabilecek. Federasyonun yaptığı açıklamada turnuvaya gelecek seyirci ve turnuvaya kayıt yapan sporcular aşılı ise bir haftalık, aşısız ise 3 günlük negative antijen veya pcr testlerini göstererek salona girebilecekleri belirtilirken, saat 14.30 da başlayacak olan şampiyonaya kayıt yapan sporcuların saat 14.00 da salonda hazır olmaları istendi ve turnuvaya katılacak sporculara başarılar dilendi.

