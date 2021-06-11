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Badminton Federasyonu, engelsiz yüreklerin yanında

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Badminton Federasyonu, “Gelin birlikte oynayalım.” Projesi kapsamında Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezine malzeme yardımında bulundu

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Badminton Federasyonu, engelsiz yüreklerin yanında
Badminton Federasyonunun sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Federasyonun sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Gelin birlikte oynayalım.” projesi ile Lefkoşa'da bulunan Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezine malzeme yardımı yapıldı.
Federasyon daha önce de Güneşköy ve Girne'deki Rehabilitasyon Merkezine malzeme yardımında bulunmuştu. Federasyon başkanı Fırat Deniz malzeme yardımı sırasında şu açıklamayı yaptı:
“Herkes spor yapma hakkına sahiptir. Her gencin spor yapmasıönemlidir. Bu nedenle de aktivite merkezindeki gençlerimize badminton sporu yapma olanağı sağlandığı için mutluyuz.
Badminton malzemelerini alan gençlerin mutluluk ve heyecanları çok güzeldi.”
Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi sorumlu eğitmenleri, Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz'e ve yönetim kuruluna gençlerin spor yapmalarına olanak sağladıklarından dolayı teşekkür ettiler.
 
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