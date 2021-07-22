Badminton Akademi turnuva zevkli geçti

Badminton Federasyonu, federasyona bağlı Badminton Akademide turnuva düzenlerken turnuvada zevkli ve güzel maçlar oynandı

Covid– 19 döneminde sporcu sayısını artıran Badminton Federasyonu, federasyona bağlı Badminton Akademide turnuva düzenlendi.

Badminton Akademinin geçtiğimiz hafta kendi içerisinde düzenlediği turnuva 2 gün boyunca Başaran Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvada zevkli ve güzel maçlar oynanırken turnuvanın sponsorluğunu da Osman Özikiz üstlendi. Turnuvaya davet edilen Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz maçları yerinde takip etti.

Fırat Deniz ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada bu gibi organizasyonların ekip içinde paylaşımın önemine dikkat çektiğini söylerken katkı koyan herkesi tebrik etti. Başkan Deniz pandemi süresince düzenledikleri sosyal sorumluluk projeleri, gelin birlikte oynayalım köy projesi ve online aktiviteler sonucunda federasyonlarının sporcu sayısını artırdığına dikkat çekip mutlu olduklarını söyledi.

Badminton Akademiturnuvasının sonunda ödüller dağıtılırken katılımcılara da katılım belgesi verildi.



