banner583
banner590
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
18 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
131 0
 
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
193 0
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
198 0
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
29 0
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
16 0
Cimnastikçiler evde çalışıyor
Cimnastikçiler evde çalışıyor
19 0
banner529
banner570

Azra Yalkıç: Sporculara yardım önemli

banner476

Azra Yalkıç: Sporculara yardım önemli
banner601
Necati KÜLAHLILAR
Tenisin başarılı isimlerindenGirne Amerikan Üniversitesi sporcusu Azra Yalkıç, başarılarını artırmak için sporculara destek verilmesi gerektiğini söyledi.
2004 doğumlu genç tenisçi 13 Şubat’ta doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, en büyük dileğinin, sporculara yeterli desteğin verilmesi, olduğunu açıkladı. Sponsor desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Azra Yalkıç, bulunacak sponsorun devamlı olması gerektiğine de vurgu yaptı.
Yurt dışı turnuvalarında başarılı olabilmek için bunun şart olduğunu belirten Azra Yalkıç,  maddiyatın yanı sıra malzeme ve kıyafet yardımının da önemli olduğunu söyledi.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.