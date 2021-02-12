Azra Yalkıç: Sporculara yardım önemli

Necati KÜLAHLILAR

Tenisin başarılı isimlerindenGirne Amerikan Üniversitesi sporcusu Azra Yalkıç, başarılarını artırmak için sporculara destek verilmesi gerektiğini söyledi.

2004 doğumlu genç tenisçi 13 Şubat’ta doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, en büyük dileğinin, sporculara yeterli desteğin verilmesi, olduğunu açıkladı. Sponsor desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Azra Yalkıç, bulunacak sponsorun devamlı olması gerektiğine de vurgu yaptı.

Yurt dışı turnuvalarında başarılı olabilmek için bunun şart olduğunu belirten Azra Yalkıç, maddiyatın yanı sıra malzeme ve kıyafet yardımının da önemli olduğunu söyledi.



