Ayak sesleri kortlardan duyulacak

KKTC Futboltenisi Federasyonu ve FIFTAbaşkanı Şevket Songur, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlileri çerçevesinde, futboltenisi etkinliklerini başlatacaklarını açıkladı.

Şevket Songur’un açıklaması şöyle:

“Sağlık Kurulu ve FIFTA'nın talimatları ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlileri çerçevesinde 21 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de DAÜ tenis kortlarında mesafelerimizi ve önlemlerimizi alarak tan çok özlenen futboltenisimize Gençlik ve Spor Kupası ile geri dönüyoruz. Bu büyük ve anlamlı günde tüm sporcularımızı kortlara bekliyoruz.

Erkekler ve kadınlar üçlü kategorilerinde oynanacak olan Gençlik Kupasında kulüp olma zorunluluğu olmadan üç kişilik takımını kur turnuvaya sende katıl.

