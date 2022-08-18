Avrupa şampiyonu Alnar, devleti mahkemeye verdi

Avrupa şampiyonu başarılı bilardocumuz Mustafa Alnar, hakkını alamayınca devleti mahkemeye verdi

Sporumuzda son yıllarda gerek ülkemizde gerekse yurt dışlarında uluslararası alanlarda büyük başarılara imza atan genç bilardocu Mustafa Alnar devletin yasalarında ödül tüzüğü gereği alması gereken ödülleri alamadığı, gereken değerin verilmemesi ve devletin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesi ile yasal yollara başvurdu ve devleti mahkemeye verdi. Alnar’ın avukatı Gaye Astan Çoban’ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Önce Gençlik ve Spor Bakanliği ödül tüzüğü gereğince yasal olarak zorunluluğunuz ve yükümlülüğünüz olan altın ve/veya muadili para ödüllerini müvekkilime ödeyin, sorumluluğunuzu yerine getirin. Kendinizi çeki düzen edin. Sonra herkese çeki düzen verdirtirsiniz.

Alanında uluslararası başarı gösteren yurttaşlarımızın madalya ile onure edilmesi yasal zorunluluk ve sorumluluktur. Bu husus 56/2000 sayılı madalya ve nişanlar yasası uyarınca ve yine benzer amaçlarla Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın 29. Ve 30. Maddeleri uyarınca hazırlanıp yürürlüğe giren “Gençlik ve Spor Bakanlığı Ödül Tüzüğü” gibi yasal düzenlemeler ile korunmaktadır. Yükümlülük altına alınması hedeflenmektedir.

Sn.Zorlu Töre açıklamaları ile ve/veya alındığını iddia ettiği karar ile ve/veya öneri ile “ülkemizi spor, kültür, sanat, bilim ve müzik alanlarında yurt dışında temsil eden ve başarılı olan yurttaşlarımızı çalışmalarından dolayı teşvik ve onure etmek amacıyla Meclis madalyası ve Meclis rozeti takdim edileceğini duyurdu. Sn.Töre, madalya verilmesini özellikle, başarılı kişilere devletin desteğinin simgesel olarak da var olduğunu ifade etmeye çalışan bir düşüncenin ürünü olarak değerlendirilmesine vurgu yaparak ve yurt dışında başarı gösteren yurttaşlarımızı onore etmek teşvik etmek için madalya verilmesi yönünde karar aldıklarını belirtmiş ve tamamıyla sorumluluk bilinci içinde hareket ettiklerini söylemekte.

Belirtmem gerekir ki Sn. Zorlu Töre ve hükümetinin sorumluluk bilinci, yasalara uygun davranma ve ülkesini temsil eden başarılı yurttaşlarını onore etme niyeti eğer varsa, önce müvekkilim ülkemizi her fırsatta onurlu bir şekilde temsil eden çok değerli gencimiz Mustafa Alnar’a hakkı olan ödülü verilsin.

Verilsin ki samimiyetle yasal olarak bakanlar kurulu kararı ile alınabilecek bir kararı sizin iyi niyetle aldığınıza inanalım.

Müvekkilim yıllardır KKTC adına KKTC bayrağı altında katıldığı uluslararası Bilardo müsabakalarda elde ettiği Şampiyonluklar ile ve en son 2021 yılında elde ettiği Avrupa Şampiyonluğuna rağmen ödül tüzüğü gereği almayı hak ettiği altın ve/veya muadili para ödüllerini tüm taleplerine rağmen yıllardır alamıyor ve KKTC adına katıldığı müsabakalara ailesinin ve kendisinin kısıtlı imkanları ile zar zor katılıyor.

Müvekkilim Mustafa Alnar, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu milli sporcularından olup, yıllardır bir çok şampiyonluk almış ve en son 2021 yılında da Avrupa Şampiyonu olmuş bir milli sporcudur. KKBF sahip olduğu Uluslararası üyelikler sayesinde IOC tarafından tanınan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin varlığına rağmen Milli Sporcuları KKTC Bayrağı altında yarıştırabilen tek federasyonumuzdur. Bu gencimiz katıldığı Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında KKTC bayrağı altında KKBF Federasyonu sporcusu olarak ferdi veya takım müsabakalarında başarılar göstererek dereceye girmiş ve Dünya ve Avrupa 1.,2. ve 3.’lükleri kazanmış olan ve ülkemizi dünyaya tanıtan, duyuran, gurur kaynağı bir genç milli sporcumuzdur.

Bu gencimiz yıllardır gerek sözlü olarak, gerek federasyonu aracılığıyla yazılı olarak ve en son da avukatı olarak benim gönderdiğim yazılı ihbar ile yasal olarak hakkı olan ödüllerini talep etmiş olmasına rağmen ve ihbarım ellerine ulaştığı halde ne Başbakandan ne de Spor Dairesi Müdürlüğü’nden halen ses çıkmamaktadır.

Ne talebimize bir yanıt alıyoruz ne de ödülümüzü alıyoruz….

Bugün, sevgili Mustafa Alnar ile hiç de bu yolu tercih etmese de hakkını almak için davamızı hazırlıyor ve dava yoluna başvuruyoruz.

Anayasa’yı, yasaları, kuralları ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, yurttaşının sesine kulak tıkayan, bu düzen değişene kadar her yönden mücadele edeceğiz!

